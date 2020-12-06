الحرس الثوري الإيراني: اغتيال محسن زادة تم بواسطة القمر الصناعي

كشفت السلطات الايرانية أن السلاح المستخدم في عملية اغتيال مهندس القنبلة النووية في طهران تم التحكم فيه عن بعد لاغتيال الفيزيائي النووي الإيراني محسن فخري زاده وتم توجيهها عبر قمر صناعي، وفقا لما رواه الجنرال رمضان شريف، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني.

وتم اغتيال محسن فخري زاده، أحد الشخصيات الرئيسية وراء البرنامج النووي الإيراني ورئيس مركز الابتكار في وزارة الدفاع الإيرانية؛ نتيجة هجوم بالقرب من طهران في 27 نوفمبر الماضي.

وبحسب ما نقلته بوابة أخبار "سيباه نيوز" التي يديرها الحرس الثوري الإيراني، قال شريف، إن الاغتيال تم باستخدام "معدات إلكترونية متطورة يتم التحكم فيها من قمر صناعي".

كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الناطقة بالعربية، العالم، نقلًا عن مصادر، أن فخري زاده يمكن أن يكون اغتيل باستخدام سلاح يتم التحكم فيه بواسطة الأقمار الصناعية.

ووفقًا لتقارير وكالة الأنباء الإيرانية، قُتل الفيزيائي برصاصة من سلاح يتم التحكم فيه عن بعد مثبت في سيارة نيسان على مسافة 150 مترًا (492 قدمًا). وأكدت السلطات الإيرانية في وقت لاحق عدم وجود أشخاص آخرين في موقع الاغتيال باستثناء فخري زاده وحراسه. وألقى مسؤولون في طهران باللوم في الهجوم على إسرائيل ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المناهضة للثورة الإسلامية وتعهدوا بالانتقام. كما أشار بعض المسؤولين الإيرانيين إلى تورط الولايات المتحدة والسعودية.

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن محسن فخري زاده، الذي يعتبره الكثيرون القوة الدافعة وراء البرنامج النووي الإيراني، قُتل برصاصة أطلقت عليه من على بعد أودت بحياته يوم الجمعة 27 نوفمبر، ومن غير المعروف حاليا من يقف وراء الهجوم على فخري زاده. إسرائيل هي المشتبه به الأكثر ترجيحًا، بالنظر إلى أن إسرائيل اغتالت علماء إيرانيين في الماضي، وذكر فخري زاده بالاسم من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في مايو 2018 حول البرنامج النووي الإيراني. ومن المحتمل أيضًا أن يكون الهجوم مدعومًا من الولايات المتحدة، فقد أعاد الرئيس ترامب بالفعل تغريد عدة تقارير حول الاغتيال. ويبدو أن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، عازمة على زيادة صعوبة العودة إلى الإمبريالية "الناعمة" على غرار ما كان مثارا ابان عهد الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما وما سيتجدد في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن. وأشار بايدن إلى اهتمامه بإحياء الاتفاق النووي الإيراني كوسيلة لتهدئة التقلبات الإقليمية وربما إعادة توجيه الموارد نحو خصوم آخرين للولايات المتحدة مثل الصين. ومن ناحية أخرى، تخشى إسرائيل أن يؤدي رفع بعض العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي إلى زيادة صعوبة احتواء النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط. على الرغم من تحالف إسرائيل مع صقور الحزب الجمهوري في انتهاج سياسة أكثر صرامة ضد إيران ، فمن غير المرجح أن التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيكون موضع تساؤل خلال إدارة بايدن ؛ إدارة قادمة لن تكون أقل إمبريالية من إدارة ترامب. لكن ما لا شك فيه هو أن بايدن سيواجه الآن تحديات خطيرة منذ أنباء اغتيال فخري زاده. وبالنسبة لإيران، كشف الاغتيال عن نقاط ضعف النظام الديني القمعي حيث رأى قادة عسكريون إيرانيون مثل الجنرال الإيراني محمد باقري الاغتيال "ضربة كبيرة لمؤسسة الدفاع الإيرانية". وداخل إيران، كان يُنظر إلى الاغتيال بجدية مثل اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني، في وقت سابق من مطلع العام الجاري- وعلى الرغم من اغتيال فخري زاده داخل إيران، فكلا الفعلين هما الأحدث في سلسلة من تكتيكات "الضغط الأقصى" التي تستخدمها إدارة ترامب، وأبرزها إعادة فرض عقوبات أمريكية أكثر صرامة خنق الاقتصاد الإيراني. وكانت هذه العقوبات قاتلة لأشد الفئات حرمانًا من السكان، وفي مقابلها تعهد الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي بالفعل بالانتقام من "المسؤولين" عن الهجوم. في الآونة الأخيرة، في سبتمبر، أشار المسؤولون الإيرانيون إلى خطط للرد أيضًا على مقتل سليماني، لكن الأزمة الداخلية الإيرانية، التي تفاقمت بسبب أسوأ تفشي لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، كان لها تأثير مدمر على الدولة بأكملها.

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