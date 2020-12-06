نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورونا.. بريطانيا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بالفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية تسجيل 17،272 إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال 24 ساعة الأخيرة صعودا من 15،539 حالة تم تسجيلها أمس السبت.

وقالت الصحة البريطانية فى بيان اليوم الأحد : أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المملكة المتحدة بلغ 1،723 مليون حالة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

كما سجلت 231 حالة وفاة جديدة بالفيروس مقابل 397 حالة تم تسجيلها أمس السبت ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 61،245 حالة.