الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للمقيمن بالسعودية، يتم التساؤال دائما من قبل المقيمن بالسعودية عن طريق طلب زيارة عائلية، وعن الرسوم المطالب بها وهل تختلف باختلاف المدة، وعن طريقة الاستعلام عن الطلب المقدم، وفى ظل الظروف الحالية التى يتوجب معها الحذر يزداد التساؤال هل يتطلب الامر مجهود وعناء والتواجد فى اماكن مزدحمة.

الزيارة العائلية للمقيمن بالسعودية، هى اهم مايفكر بية المقيم وينتظر تامين وصول اقاربة بكل الطرق الممكنة،والحصول على تاشيرة زيارة عائلية، تقوم وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بتقديم كل السبل التى تيسر من الحصول على التاشيرة، دون عناء او بذل جهد، ورغبة من المملكة العربية السعودية التى ترغب فى انهاء اى معاملات ورقية ويصبح التعامل عن طريق المنصة اكترونيا، يتم التقديم والحصول على الطلب من خلال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية الصادرة عنها تأشيرات الزيارة، وسنوضح ذلك الامر عبر موقعنا ثقفنى.

استعلام عن طلب زيارة عائلية

قامت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بتحديد موقع الاكترونى مخصص يمكن من خلال التقدم بطلب للحصول على تاشيرة زيارة عائلية يجب ان يتوافر شروط محددة والقيام بخطوات للحصول على التاشيرة زيارة العائلية وذلك دون بذل جهد، اصبح م السهل التقدم بطلب او التساؤال عن طريق الرابط الاكترونى فى جميع الهيئات كا معرفة الخدمات التى تقدمها هيئة الجوازات.

الدخول على منصة خدمات التأشيرات الاكترونية. تعبئة النموذج الإلكتروني الخاص بتأشيرات الزيارة العائلية. يتم ختم الطلب بختم وزارة الخارجية، ثم التصديق عليه من قبل مكتب الغرفة التجارية أو الجهة المعنية بالعمل. يتم ادخال كافة البيانات باللغة العربية، وان تكون كافة البيانات مطابقة لجواز السفر يتم اثناء اليانات باللغة العربية اذاكان احد الزائرين من جنسيات غير عربية. ان يكون الشخص المطالب بزيارتة من الاقارب من الدرجة الاولى. يجب دفع الرسوم المطالب بها حسب مدة الزيارة.

رسوم الزيارة العائلية للمقيمن

تم تحديد من قبل وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، اسعار رسوم الزيارات العائلية للمقيمن وتعتمد الرسوم على حسب مدة الاقامة تم تحديد الاتى.

اذا تم استخراج طلب تاشيرة دخول وخروج لمدة شهرين تكون الرسوم المطالب دفعها 300 ريال.

واذا تم استخراج طلب التاشيرة لمدة ثلاثة اشهر تصبح الرسوم 500 ريال.

وفى حالة الرغبة بمد التاشيرة يصبح هناك 200 ريال عن كل شهر زيادة عن مدة المحددة بالتاشيرة.

واذا تم استخراج طلب تاشيرة لمدة ستة اشهر يتم دفع رسوم 600 ريال.

واذا تم التقدم بطلب اداء مناسك الحج والعمرة للعائلة سوف يتم دفع 300 ريال.

الاستعلام عن رسوم الزيارة المرافقين او استخراج زيارة او تمديد

الدخول على موقع ابشر الاكترونى. يتم الضغط على الخدمات الاكترونية. اختيار خدمة الجوزات. ثم الضغط على استخراج زيارة، تمديد زيارة عائلية. ثم الضغط على المدة التى تريد تمديدها.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للمقيمن بالسعودية، اصبح من السهل ان يتم دون اللجوء الى الذهاب الى اى ادارة يتم من خلال المنصة الاكترونية وهذة هى نظرة وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ان يصبح اى تعامل الاكترونى افضل من المعاملات الورقية.