موعد إصدار الأهلية على حساب المواطن بعد قبول الاعتراض

أجاب حساب المواطن على أسئلة المواطنين حول موعد إصدار أهلية المستفيد بعد قبول الاعتراض الخاص به، قائلا إذا تم قبول الاعتراض بعد يوم 10 نوفمبر فسوف يتم دراسة حالة الأهلية وإخطار المستفيد بأنه استوفى شروط الأهلية عبر زيارة الحساب (دراسة الأهلية) وذلك ضمن دورة الأهلية لشهر يناير، جاء ذلك في الصفحة الرسمية على تويتر الأحد.

وقد وضع برنامج حساب المواطن اليوم 1.8 مليار ريالا سعوديًا خصصت لدعم شهر نوفمبر لمن اكتملت طلباتهم من المستفيدين بهذا الدعم والذين بلغ عددهم الذين استوفوا معايير الاستحقاق في الدفعة الـ 36 10.6 مليون مستفيدًا وقد بلغ مجمل التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية 45 مليون ريال وبذلك يصبح إجمالي ما سدده البرنامج للمتمتعين بخدماته منذ بدايته ما يزيد عن 84 مليار ريالا منها 620 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقد أصدر برنامج حساب المواطن في الآونة الأخيرة كثيرًا من الضوابط الجديدة التي تضمنت الفرد المستقل؛ هذه الضوابط هي إيقاف التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد، تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، التوقف عن استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم الذي يقدمه البرنامج وذلك بعد صرف الدعم للدفعة 28 في شهر مارس الماضي.

كما ألتزمت التعديلات الجديدة المستقلين بأن يضيفوا ما يثبت استقلالية السكن لكل فرد بلغ الثمانية عشر عامًا أو يزيد على هذا السن، وقد أشار أن المستفيد عليه أن يضع على الموقع أحد المستندات الآتية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار، عقد ملكية السكن، مشهد إثبات السكن الجامعي أو سكن أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) وهذا يعد أحد الشروط الأساسية لضمان استمرار الدعم وقد أعطى البرنامج مهلة للمستفيدين حتى العاشر من شهر يونيو 2020 للمستقلين من الأفراد لتعديل وإضافة المستندات اللازمة حتى يتمكنون من صرف الدعم باستمرار.

وقد احتوت التعديلات الجديدة أيضًا ضرورة تحديد حد أعلى للاستحقاق بحيث يحتسب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير شريطة ألا يتجاوز مخصص الدعم للدفعة الـ 28 التي صرفت خلال شهر مارس الفائت.

حساب المواطن يصرف الدعم للسعوديين الجنسية إلا من كان أحد والديه يحمل بطاقات التنقل.

ضرورة الإقامة بشكل دائم داخل الأراضي السعودية وألا يغادرها فترة تزيد عن ثلاثة أشهر خلال الـ 12 شهرًا السابقة.

ألا يكون مسجونًا في أحد السجون الحكومية أو مقيم في إحدى دور الإيواء الحكومية.

من الضروري تطابق بياناته المعلن عنها مع البيانات الموجودة في الجهات التي لها علاقة بهذه المنحة من ناحية معايير الاستحقاق على إجمالي دخل العائلة وعدد أفرادها وأعمارهم خاصة لو كان فيهم من يزيد عمره عن 18 عامًا.

جدير بالذكر أن خدمة المستفيدين بالمنحة المقدمة من حساب المواطن تتضمن من تقدم بطلبات التسجيل لمستفيدين جدد ولم يستكملوا إجراءات التسجيل أو لم تدرس أهليتهم والذين تقدموا بطلباتهم قبل تاريخ صرف المنحة للدفعة الذين صرفوا دعمهم في 28 مارس 2020.