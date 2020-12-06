إعفاء بنك التسليف والإدخار وطريقة التقديم للإعفاء من الأقساط المتبقية 1442 لجميع السعوديين

إعفاء بنك التسليف والادخار للمواطنين المقترضين من البنك والذي يُدعي في الوقت الحالي بنك التنمية الاجتماعية، حيث أصبح الحصول علي إعفاء بنك التسليف والادخار من اكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين السعوديين المقترضين من بنك التسليف واللذين يقومون بتسديد الأقساط في أوقات زمنية محددة لهم من قبل البنك، وقد جاءت خطوة الإعفاء بناءً علي مجهود وزارة المالية السعودية بمساندة وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل توفير كامل الدعم للمواطنين السعوديين وحمايتهم لتصدي الأزمات المالية الحادة التي يتعرضون لها، لذا فقد يسعدنا تقديم لكم زوار موقعنا الإلكتروني “موقع ثقفني” تفاصيل إعفاء بنك التسليف والادخار وطريقة التقديم من أجل الحصول علي الإعفاء من البنك.

وهناك بعض الشروط التي تم تحديدها من أجل الحصول علي تلك الإعفاء وهو أن يكون العميل الذي حصل علي القرض من بنك التسليف والادخار لابد أن بكون من أصحاب المشاريع الربحية التي تفيد المملكة العربية السعودية، فقد نستدرج معكم زوار موقعنا الرابط الرسمي من أجل تقديم طلب الحصول علي إعفاء بنك التسليف والادخار.

المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول علي إعفاء من بنك التسليف والادخار 1442

يجب من المقترض من بنك التسليف الادخار أن يقوم ببناء مشروع بالمبلغ المال الذي تم الحصول عليه من بنك التنمية الاجتماعية وتكريس جميع أمواله فيه سواء كان مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي، وذلك شرط مهم لكي يتم قبول طلب إعفاء بنك التسليف والادخار، وأيضاً لكي يتم القبول يجب توافر جميع المستندات والأوراق المطلوبة وهي كالأتي:

صورة من الهوية الشخصية للشخص المقترض. بيان تفصيلي يوضح الظروف الاقتصادية للشخص المتقدم للحصول علي إعفاء بنك التسليف. كارت الأسرة. تقرير طبي موضح لحالة الشخص المستفيد والمقدم علي طاب الحصول علي الإعفاء. التوقيع علي طلب الإعفاء لبنك التنمية الاجتماعية.

رابط التقديم من أجل الحصول علي إعفاء بنك التسليف والادخار 1442

يقدم بنك التنمية الاجتماعية كما يُعرف حالياً إعفاء المقترضين من تسديد القروض التي حصلوا عليها من خلال الرابط الرسمي لبنك التسليف والادخار، ومن خلال ذلك الرابط يمكن الاستعلام عن خدمات بنك التسليف المٌقدمة للمواطنين.