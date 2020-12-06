قرض شخصي بدون كفيل بالتقسيط للمقيمين بالسعودية تصل إلي 50000 ريال سعودي من بنك الراجحي والأهلي التجاري

قرض شخصي بدون كفيل بالتقسيط للمقيمين بالسعودية من بنك الراجحي والأهلي التجاري، يقدم بنك الراجحي وبنك الأهلي التجاري لعملائه الكثير من الخدمات البنكية، والتي تفيد العملاء بشكل كبير، وواحدة من أفضل الخدمات التي يقدمها الراجحي وبنك الأهلي التجاري هي إمكانية التقدم بالحصول على قرض شخصي بالنسبة للمقيمين بالسعودية من غير المواطنين، وذلك بدون الحاجة إلي توافر كفيل، تعرف على قرض بدون فوائد، سوف نتعرف فيما يلي على طريقة وشروط الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للتقدم عليها.

قرض شخصي بدون كفيل بالتقسيط للمقيمين

من المتعارف عليه في المملكة العربية السعودية إمكانية العملاء من التقدم للحصول على قروض شخصية مع توافر عدد من الشروط، وأهمها وجود كفيل للشخص المقيم في السعودية، ولكن بنك الراجحي في الآونة الأخيرة قام بطرح قرض شخصي للمقيمين داخل السعودية بدون الحاجة إلي كفيل، والذي يقدم تعاملات تتوافق مع الشروط والأحكام التي تنص عليها الشريعة الإسلامية، حيث أن نشاط القروض في بنك الراجحي يتمثل في بيع سلع أو منتجات أو أسهم للعملاء مع إتاحة التقسيط بشكل مريح.

قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل الراجحي

نجد أن بنك الراجحي يقوم دعم للعملاء بمبالغ مالية تصل إلي 50000 ريال سعودي، كما يقدم قروض للعملاء تساوي 25 ضعف الراتب الخاص بهم بالنسبة لموظفي القطاعات الحكومية، ويتيح أيضا قرض يساوي 30 ضعف الراتب بالنسبة لموظفي القطاعات العامة، وكل هذه المميزات تأتي بدون الحاجة لوجود كفيل.

كما يعمل بنك الراجحي على تقديم تأمين على الحياة بشكل مجاني، وهو تأمين متوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتمثل هذا التأمين بإعطاء مدة التمويل تصل إلي 96 شهر بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي، و 84 شهر بالنسبة لموظفي القطاعات الخاصة.

تمويل سريع بدون كفيل وبدون تحويل راتب 2020مستندات الحصول علي قرض بنك الراجحي

يتطلب بنك الراجحي عدد من الأوراق والمستندات لكي يمكنك التقدم للحصول علي القروض بدون كفيل بالنسبة للمقيمين في المملكة وهي:

من الضروري توافر هوية أحوال مدنية للعميل.

عمل كشف حساب كامل لآخر ستة أشهر.

ورقة تفيد آخر قسيمة راتب العميل، وكذلك آخر اقتطاع بالنسبة للعسكريين.

يتم إحضار قسائم لآخر 6 أشهر في حالة تذبذب وعدم استقرار الراتب.

من الضروري توفر صندوق بريد، وكذلك رمز بريدي.

إحضار إثبات سكن من ضمن الأوراق، مثل فاتورة كهرباء أو مياة أو غيرها.

قيام العميل بالتعهد البنك بتحويل الراتب الخاص به في حالة تمويل سداد الالتزامات.

القرض الشخصي المقدم من بنك الأهلي التجاري

يعمل البنك الأهلي التجاري في التوسع في عملية منح القروض لعملائه، ونظرا لدعمه للعملاء في تلبية كافة احتياجاتهم، فإن البنك أتاح إمكانية التقدم بالحصول علي قرض شخصي بدون الحاجة إلى كفيل، والذي يتضمن: