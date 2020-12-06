عرض قرض الراجحي بدون كفيل وبالتقسيط حتى 10 سنوات للعاملين في القطاع العام والخاص

عرض قرض الراجحي بدون كفيل من أهم العروض التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص بفترات سداد ميسرة تصل حتى 10 سنوات وقيمة تصل إلى 30 ضعف الراتب الشهري للعميل وذلك من خلال خطوات سهلة وميسرة بالإضافة إلى متطلبات سهلة وبسيطة لاستكمال طلب التمويل،ويعتبر مصرف الراجحي واحد من أهم وأكبر المصارف الإسلامية والذى يقدم مجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات التمويلية والعروض المصرفية التي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء من كافة الشرائح الأقتصادية المختلفة بالإضافة إلى تقديم العديد من التسهيلات وخيارات للسداد ميسرة تناسب جميع الإلتزامات المالية للعميل.

عرض قرض الراجحي بدون كفيل

يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي فوري بدون كفيل أو ضامن وبالتقسيط حتى 10 سنوات،حيث صمم عرض تمويل الراجحي بدون كفيل بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ويلبي جميع الاحتياجات المالية للعميل وذلك من خلال مبلغ نقدي يمكن أن يحصل عليه العميل من خلال بيع سلعة أو أسهم بعد شرائها من مصرف الراجحي،وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على هذا المنتج المتاح لدي مصرف الراجحي.

تمويل شخصي مصمم طبق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. قرض فوري يقوم على أساس بيع سلع أو بيع أسهم للعميل بالتقسيط بالإضافة إلى إتاحة الحرية للعميل في التصرف في تلك الأسهم. لا يحتاج هذا التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي إلى وجود كفيل. فترات سداد مرنه وأقساط مجدولة يمكن أن تصل إلى 96 شهر للعاملين في القطاع العام و 84 شهر للعاملين في القطاع الخاص. يقدم مصرف الراجحي تأمين تكافلي على الحياة متوافق مع الشريعة الإسلامية. يتيح مصرف الراجحي للعملاء فرصة توحيد جميع إلتزاماتهم المالية في قسط شهري واحد متوافق مع الشريعة الإسلامية. يمكن أن يصل قيمة مبلغ التمويل المتاح في العرض إلى 50 ألف دينار و30 ضعف الراتب الشهري للعاملين في القطاع الحكومي و25 ضعف الراتب الشهري للعاملين في القطاع الخاص.

رابط التقديم على العرض وشروط الحصول على المنتج

يمكن للعملاء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص التقديم بطلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي مصرف الراجحي من خلال الدخول على رابط طلب تمويل مصرف الراجحي وتعبئة نموذج طلب المنتج بالبيانات الشخصية للعميل،وسوف نوضح في هذا المقال الشروط التي وضعها مصرف الراجحي والواجب توفرها في المتقدمين للحصول على عرض التمويل بدون كفيل.