تمويل شخصي يصل 200.000 ريال وبدون كفيل طريقة التقديم إلكترونياً

تمویل شخصی سريع یصل إلی 200.000 ریال سعودي، تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل من الشركات التمويلية الحديثة وتوفر العديد من الخدمات التمويلية بدون أن يتم إعطاء موافقة كفيل للسعوديين والمقيم في المملكة العربية السعودية، ومنها خدمة تمويل شخصي يصل إلي 200.000 ريال بدون كفيل وبأقساط مسيرة وسهلة تصل إلي 3 سنوات عند طلب التمويل، بالإضافة أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتابع إلي ساما المعروف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال شركة اليسر المتخصصة في التمويل التي تقوم بتلك التسهيلات،وها نحن الأن نوضح لكم كيفية الحصول علي تمويل شخصي من شركة اليسر للإجارة يصل إلي 200.000 ريال سعودي وبدون كفيل.

شروط ومزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة

شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر العديد من الخدمات التمويلية ويصل إلي 200.000 ريال سعودي وبدون أن يتم إعطاء موافقة الكفيل وذلك عند الحصول علي التمويل الشخصي، ويتميز التمويل بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتابع إلي مؤسسة النقد العربي السعودي، وها نحن الأن نتعرف علي شروط التمويل الشخصي من شركة اليسر للتمويل كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المرتب الشهري علي الأقل 6000 ريال سعودي.

يجب أن يكون عمر المتقدم للتمويل الشخصي يبدأ من 21 سنه إلي 60 سنه والمتقاعدين إلي 70 سنه.

يجب أن يكون فترة العمل علي الأقل 6 أشهر.

كيفية الحصول علي تمويل شخصي من اليسر للإجارة

شركة اليسر للإجارة والتمويل الشخصي ويوفر العديد من الخدمات التمويلية بدون كفيل في المملكة العربية السعودية، ويتميز التمويل بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومطابق مع تعاليم الدين الإسلامي، حيث يمكن سداد الأقساط الشهرية إلكترونيا للبنك التابع له وبدون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر الشركة.