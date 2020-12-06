الرئيس اللبناني: لبنان المتمسك بسيادته على أرضه ومياهه يريد أن تنجح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

دوت الخليج :- أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن "لبنان المتمسك بسيادته على أرضه ومياهه، يريد أن تنجح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية"، بين لبنان وإسرائيل، في الجنوب اللبناني.

وأشار عون، خلال استقباله رئيس الوفد الأمريكي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، السفير جون ديروشيه، أشار إلى أن "نجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، يعزز الاستقرار في الجنوب اللبناني، وسيمكن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط".

وأضاف الرئس عون: "إن الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض، يمكن تذليلها من خلال بحث معمق، يرتكز على الحقوق الدولية، ومواد قانون البحار، وكل ما يتفرع عنها من نصوص قانونية".

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن "الوفد اللبناني المفاوض، لديه تعليمات واضحة يفاوض على أساسها"، مشيرا إلى "ضرورة استمرار هذه المفاوضات لتحقيق الغاية من اجرائها، وإذا تعثر ذلك لأي سبب كان، يمكن درس بدائل أخرى".

وعرض السفير ديروشيه خلال اللقاء، المراحل التي قطعتها عملية التفاوض، والدور الأمريكي فيها، متمنيا "استمرارها لما فيه مصلحة الجميع".

وحضر اللقاء، من الجانب الأمريكي، السفيرة الأمريكية لدى بيروت، دوروثي شيا، والمستشار السياسي، أودري كيرانين، ومن الجانب اللبناني، الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، والمستشاران، العميد بولس مطر، وأسامة خشاب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام