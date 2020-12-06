تونس تمدد حظر التجول لمواجهة كورونا

أعلنت تونس، الأحد، تمديد حظر التجول الذي فرضته لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من 7 إلى 30 ديسمبر.

وأصدرت وزارة الصحة التونسية، الأحد، بيانا تضمن العديد من الإجراءات العامة، التي ستدخل حيز التنفيذ من 7 ديسمبر الى 30 ديسمبر، تبعا لاجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا.

وجاء قرار تمديد حظر التجول بعد "جلسات عمل" مع ممثلي الوزارات والقطاعات، والهيئة العلمية التي خصصت لتقييم نجاعة الإجراءات الصحية الوقائية.

وتقرر مواصلة حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا في جميع الولايات كامل أيام الأسبوع، ومواصلة منع إقامة المعارض التجارية والمنتديات والمؤتمرات.

كذلك تقرر اعتماد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي إلى الساعة السابعة مساء، مع رفع الكراسي في الساعة الرابعة بعد الظهر ومواصلة منع استعمال الشيشة في جميع الفضاءات المفتوحة للعموم.

كما تم الاقتصار على 30 شخصا بالنسبة للحفلات الخاصة، وعلى 30 شخصا بالنسبة لمواكب الدفن.

وشددت وزارة الصحة التونسية على "إجبارية ارتداء الكمامة في جميع الفضاءات، والالتزام بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية كالتباعد الجسدي وغسل الأيدي".

وفيما يتعلق بالمسافرين إلى تونس، فقد تم تعديل الإجراءات الخاصة بهم، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالرحلات غير المنتظمة والإقامة القصيرة التي لا تتجاوز 5 أيام، "مع إجبارية الحصول على نتيجة سلبية لفحص كورونا لا يتعدى 72 ساعة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية من قبل لجنة الحجر".