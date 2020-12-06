بريطانيا تسجل 231 وفاة و17.272 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأحمد، عن تسجيل 231 وفاة و17.272 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الـ24 ساعة الأخيرة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأحمد، عن تسجيل 231 وفاة و17.272 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الـ24 ساعة الأخيرة. وحسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز"، أوضحت السلطات أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 61.245، بينما إجمالى عدد الإصابات وصل إلى أكثر من مليون و723 ألف.

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