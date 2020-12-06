وسائل إعلام كردية : مقتل 3 جنود أتراك بعمليات فى عفرين بسوريا

جدة - نرمين السيد - جددت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية قصفها بقذائف المدفعية عددا من المنازل السكنية فى القرى والبلدات المحيطة بمدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالى الغربى. وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الأحد أن القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين اعتدوا بقذائف الهاون والمدفعية على المبانى السكنية فى محيط أم حرملة وداد عبدال والنويحات بريف الحسكة؛ ما تسبب بوقوع دمار فى عدد من المنازل والبنى التحتية.

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