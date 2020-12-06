للوقاية من كورونا.. إندونيسيا تتسلم أول شحنة لقاح صيني 

تسلمت إندونيسيا، اليوم الأحد، أول شحنة من لقاح صيني للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت "رويترز" عن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن الشحنة تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإطلاق برنامج تطعيم جماعي للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح ويدودو أن جاكرتا تسلمت 1.2 مليون جرعة من لقاح شركة سينوفاك بيوتيك الصينية، والذي يخضع لتجارب في إندونيسيا منذ أغسطس .

وتوقع الرئيس في إفادة صحفية على الانترنت استلام 1.8 مليون جرعة أخرى أوائل يناير .

وفي الوقت الحالي، تجري كل من، البرازيل وتركيا تجارب المرحلة الأخيرة على اللقاح الصيني.

كما توقع الرئيس الإندونيسي استلام شحنات مواد خام لإنتاج 15 مليون جرعة في الشهر الجاري، ومواد لإنتاج 30 مليون جرعة أخرى في يناير المقبل.

ولا يزال اللقاح يخضع لتقييم وكالة الغذاء والدواء الإندونيسية، بحسب الرئيس، الذي أشار إلى أن الحكومة تستعد لتوزيعه في البلد البالغ سكانه 270 مليون نسمة.