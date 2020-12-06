هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب شمال تشيلي 

أعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني "جي.إف.زد" أن هزة أرضية بقوة ست درجات على مقياس ريختر، ضربت ساحل شمال تشيلي. وأشار المركز إلى أن الهزة كانت على عمق 105 كيلومترات. وكان مركز الأبحاث الألماني أفاد يوم الاثنين الماضي بأن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة ضربت المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين وأن الهزة وقعت على عمق 162 كيلومترا.

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