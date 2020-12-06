بين ترامب وبايدن.. داود أوغلو يكشف ازدواجية أردوغان

اتهم أحمد داود أوغلو رئيس حزب "المستقبل" التركي، الرئيس رجب طيب أردوغان بتبني سياسة الاستبداد عندما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحكم، لكنه مع وصول الديمقراطي جو بايدن للبيت الأبيض، أصبح يتبنى فلسفة الإصلاح.

وقال زعيم الحزب المعارض في تركيا إن أردوغان وأتباعه "عندما يفقدون السلطة، يتحدثون عن الحرية والديمقراطية، وعندما يمتلكونها يقيدون حريات الآخرين"، وفقا لصحيفة "زمان التركية".

وأضاف أوغلو "هؤلاء يرتدون ثوب الحرية عندما يرتديه الغرباء.. ويخلعونه عندما يريد الغرباء ذلك أيضا".

وفي وقت سابق، اتهم المعارض التركي أردوغان بـ"خيانة الأمانة" على خلفية بيع 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر.

وذكر في تصريحات صحفية "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان.. هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك.. تركيا دولة تعيش بها أمة تتكون من الشرفاء".

وتابع "لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة".