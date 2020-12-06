وزير الخارجية السوري يصل طهران في أول زيارة خارجية رسمية

وصل وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد إلى طهران، في زيارة رسمية إلى إيران، تلبية لدعوة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
وقالت وكالة "سانا" الحكومية، إنه كان في استقبال المقداد لدى وصوله طهران دد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية وأعضاء السفارة السورية في طهران.
وتعد تلك الرحلة هي الزيارة الخارجية الأولى لوزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد.
وخلال الزيارة، يجري وزير الخارجية والمغتربين السوري عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.
وتتركز اللقاءات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتعيين المقداد وزيرا للخارجية، خلفا للدبلوماسي الراحل وليد المعلم.
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