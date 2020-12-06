هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب شمال تشيلى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أشار المركز إلى أن الهزة كانت على عمق 105 كيلومترات. وكان مركز الأبحاث الألمانى أفاد يوم الاثنين الماضى بأن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة ضربت المنطقة الحدودية بين تشيلى والأرجنتين وأن الهزة وقعت على عمق 162 كيلومترا.

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