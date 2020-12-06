ترامب يعلن إصابة محاميه جوليانى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 206.992 إصابة جديدة، و 2.310 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التى نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالى عدد الإصابات إلى 14.462.527 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 280.135 حالة وفاة.

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