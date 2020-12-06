مظاهرات أمام السفارة الهندية فى لندن احتجاجا على قوانين إصلاحات زراعية

جدة - نرمين السيد - وتجمع حشد من المتظاهرين عند السفارة الهندية فى شارع الدويش، وهو شريان رئيسى وسط العاصمة البريطانية.

وكان عشرات الآلاف من المزارعين فى الهند قد احتجوا على ثلاثة قوانين تقول الحكومة إنها تستهدف تغيير إجراءات الشراء التى عفا عليها الزمن وإعطاء المزارعين مزيدا من الخيارات لبيع محاصيلهم.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يلتزم معظم المشاركين فى احتجاجات لندن بالتباعد الاجتماعى، كما لم يضع الكمامات سوى القليل منهم.

وحذرت شرطة العاصمة من أن من يشاركون فى تجمعات لا تحترم قيود كورونا معرضون للغرامة، وطالبت المحتجين بمغادرة المنطقة.