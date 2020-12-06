جدة - نرمين السيد - وتجمع حشد من المتظاهرين عند السفارة الهندية فى شارع الدويش، وهو شريان رئيسى وسط العاصمة البريطانية.
وكان عشرات الآلاف من المزارعين فى الهند قد احتجوا على ثلاثة قوانين تقول الحكومة إنها تستهدف تغيير إجراءات الشراء التى عفا عليها الزمن وإعطاء المزارعين مزيدا من الخيارات لبيع محاصيلهم.
وأشارت الوكالة إلى أنه لم يلتزم معظم المشاركين فى احتجاجات لندن بالتباعد الاجتماعى، كما لم يضع الكمامات سوى القليل منهم.
وحذرت شرطة العاصمة من أن من يشاركون فى تجمعات لا تحترم قيود كورونا معرضون للغرامة، وطالبت المحتجين بمغادرة المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مظاهرات أمام السفارة الهندية فى لندن احتجاجا على قوانين إصلاحات زراعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.