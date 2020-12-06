بشرى.. وصول لقاح كورونا إلى السعودية.. واستشاري : جاهز للاستخدام

كشف استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية في السعودية الدكتور عارف العمري أن لقاح فيروس كورونا وصل إلى المملكة، وجاهز للاستخدام الآن.

وذكر العمري في حديث لقناة "الإخبارية" السعودية أن كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ونزلاء دور الرعاية الخاصة والممارسين الصحيين، هم الفئات الأولى بالتطعيم حاليا.. وهناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل.

وأضاف أن الفئات المستهدفة على مستوى المملكة ستتلقى اللقاح دون تفريق بين مدينة وأخرى، مؤكدا أن اللقاح آمن جدا.

ومن جانبه أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيتوفر لها اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن لقاحات كوفيد-19 ستكون مجانية للجميع في المملكة، بحسب التلفزيون الرسمي السعودي.

وأوردت صفحة التلفزيون على "تويتر" أن الوزارة قالت إنها تأمل أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70 بالمئة من سكان المملكة بنهاية عام 2021.

يذكر ان قمة مجموعة العشرين كانت قد تعهدت بتحقيق توزيع عادل للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن الأدوية والفحوص في أنحاء العالم حتى لا تحرم منها الدول الفقيرة.