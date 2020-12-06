يشبه نوبة الصرع.. وباء غامض جديد يجتاح الهند

توفي شخص وتم نقل 292 شخصًا على الأقل إلى المستشفى بأعراض تشبه نوبة الصرع في ولاية أندرا براديش جنوب شرق الهند، اليوم الأحد، حيث أطلقت وسائل الإعلام الهندية ناقوس الخطر بشأن "مرض غامض" جديد.

ومع وجود بؤرة ساخنة في مدينة "إلورو"، تسبب المرض في إصابة الأفراد المصابين بالعدوى فجأة بعد معاناتهم من الأعراض بما في ذلك الرعشة وإخراج الزبد من الفم والغثيان.

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كما ذكرت وكالة برس ترست الهندية، كان المتوفى رجلًا يبلغ من العمر 45 عامًا تم إدخاله إلى المستشفى الحكومي العام في إلورو، صباح اليوم، الأحد، وتوفي في المساء.

وبحسب ما ورد تم إطلاق سراح معظم الأفراد الذين تم نقلهم إلى المستشفى بعد خضوعهم للفحوصات اللازمة وتحسن حالتهم.

وبحسب التقرير، نقلا عن السلطات الصحية المحلية، لا يعرف الأطباء سبب المرض حيث لم تظهر الاختبارات القياسية للدم والدماغ والسائل النخاعي الدماغي أي شذوذ.

كما تم اختبار جميع المرضى في المستشفى سلبية بالنسبة لـ لاختبارات مرض كورونا كوفيد 19

ونقلت قناة إنديا تي في عن عاملين طبيين قولهم إنهم في حيرة من أمرهم بشأن حقيقة أن الأفراد في المستشفى لم يكونوا مرتبطين ببعضهم البعض بأي شكل من الأشكال، على سبيل المثال، من خلال حضور نفس الحدث.

وتفيد التقارير أن الملاحظة التي أبديت هي أن غالبية من دخلوا المستشفى كانوا من كبار السن والأطفال.

كما أجرت سلطات الولاية اختبارات المياه ولم تجد أي تلوث، بحسب التقرير.