الجيش الليبي يسيطر على معسكر تابع لحكومة الوفاق

أكد الجيش الوطني الليبي سيطرته على معسكر تابع لميليشيات حكومة الوفاق في مدينة أوباري جنوب ليبيا. وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر "المغاوير" الذي تتخذه إحدى ميليشيات حكومة الوفاق. وقال خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" إنه تم السيطرة على قاعدة أوباري جنوب البلاد. وأوضح أن التحرك العسكري للجيش الليبي جاء بعد انباء عن تجمع عناصر إرهابية تابعة للقاعدة في المنطقة. وكان المعسكر تحت قيادة المدعو علي كنة التابع لمليشيات حكومة الوفاق، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية. واقتحم الجيش الليبي المعسكر الموجود في مدينة أوباري بعد عدم استجابة ميليشيات الوفاق المتمركزة في الداخل لطلب الاستسلام.

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