كندا تنفق نحو 240 مليار دولار على مكافحة جائحة كورونا

أظهر تحليل أجرته هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي نيوز) أن الحكومة الكندية الفيدرالية أنفقت ما معدله 952 مليون دولار يوميا في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنفاق بلغ 240 مليار دولار.

وأشارت الأرقام -التي تم جمعها من مواقع الحكومة الفيدرالية والتقارير المالية للشركات ومكتب مسؤول الميزانية البرلمانية ومن خلال الوصول إلى طلبات المعلومات- إلى أن أوتاوا قدمت 240 مليار دولار من المدفوعات والتحويلات إلى الأفراد والشركات والمنظمات والهيئات الحكومية ف الفترة بين بداية الإغلاق يوم 13 مارس الماضي و20 نوفمبر الماضي.

وشهدت فورة الإنفاق التي دامت ثمانية أشهر مسار الأموال من خلال أكثر من 100 إجراء وبرنامج، تم إنشاء العديد منها من الصفر.

وربط التحديث المالي لوزيرة المالية كريستيا فريلاند في 30 نوفمبر إجمالي الإنفاق الحكومي على الوباء عند 322.3 مليار دولار للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021، ومع ذلك، يتضمن هذا الرقم الأموال التي تم التعهد بها حديثا والمبالغ المدرجة في الميزانية التي لم يتم إنفاقها بعد.