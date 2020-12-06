خادمة تجبر ملكة بريطانيا على العزلة بقلعة وندسور في عيد الميلاد.. تفاصيل

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن مديرة قصر الملكة في ساندرينجهام، باتريشيا إيرل، استقالت من وظيفتها بسبب كونها "محرجة" من ابداء الرفض مع طاقم العمل، عزل نفسها مع الملكة.

ويقال إن الملكة إليزابيث واجهت انتكاسة في خططها لعيد الميلاد بعد أن تبين أن موظفيها قد رفضوا عزل أنفسهم مع الملكة في بلاطها الملكي في نورفولك، ساندرينجهام، لمدة أربعة أسابيع، ما أجبر الملكة على قضاء عيد الميلاد في قلعة وندسور، لأول مرة منذ 33 عامًا.

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وعملت كبيرة الموظفين البالغة من العمر 56 عامًا لدى الملكة إليزابيث الثانية لمدة 33 عامًا، بما في ذلك 14 عامًا في منصب "مديرة المنزل".

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم قصر باكنجهام قوله إن رحيلها كان "وديًا تمامًا".

وتأتي الاستقالة وسط دراما مع أفراد من العائلة المالكة الذين قيل إنهم قاطعوا خطة الملكة البريطانية لعزلهم عنها في عزلة ساندرينجهام لمدة أربعة أسابيع.

ويعتقد الموظفون - الذين يقال إنهم عمال نظافة وغسيل الملابس وعمال صيانة - أنهم "دفعوا كثيرًا لأنهم أجبروا على العزلة عن عائلاتهم في عيد الميلاد".

وسمح الانخفاض في حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لحكومة المملكة المتحدة بالعودة إلى نظام التنبيه ضد الوباء ثلاثي المستويات، والذي تم تقديمه في الأصل في أكتوبر الماضي قبل الإغلاق الوطني لمدة شهر واحد، بحيث يكون لكل طبقة قواعدها الخاصة فيما يتعلق بالاختلاط المنزلي والعمل في بعض الأماكن العامة ومع ذلك، تقع كل من وندسور ونورفولك في المستوى الثاني وبالتالي تخضع ساندرينجهام وقلعة وندسور لنفس القيود.