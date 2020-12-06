أول تعليق لـ ترامب بعد إصابة محاميه ومستشاره الخاص بكورونا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر اليوم، الأحد، عن إصابة محاميه الخاص "رودي جولياني"، البالغ من العمر 76 عامًا، عمدة نيويورك السابق ومستشار كبير في الفريق القانوني الشخصي لترامب، بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

واليوم الأحد، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على "تويتر"، بأن محاميه الشخصي وعضوًا بارزًا في فريقه القانوني الذي يعارض معه النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، رودي جولياني، قد ثبتت إصابتهما بـ "فيروس الصين".

وأعرب "ترامب"، عن تمنياته لمحاميه وحليفه بالشفاء والتعافي في القريب العاجل.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، زعم جولياني في جلسة استماع تشريعية يوم الخميس في جورجيا حدوث مخالفات كبيرة خلال انتخابات 3 نوفمبر الرئاسية ، ويبدو أنه لم يرتدي قناعًا.

وأصيب العديد من أعضاء فريق ترامب بفيروس كورونا كوفيد 19، بمن فيهم الرئيس نفسه وأفراد عائلته.

ولا توجد معلومات متاحة حاليًا حول ما إذا كان جولياني يعاني من أعراض كورونا أم لا، على الرغم من أنه غالبًا ما كان حاضرًا في المناسبات العامة وتعرض ظاهريًا لـ فيروس كوفيد 19 المسبب للمرض الفتاك، بما في ذلك أثناء تحضير ترامب لأول مناظرة رئاسية ضد المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ولم يعلق جولياني على وضعه الصحي حتى الآن.