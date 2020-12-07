برعاية محمد صلاح.. ليفربول يجتاز ولفرهامبتون برباعية

سجل محمد صلاح هدفا وصنع هدفا آخر ليساعد ليفربول حامل اللقب على الفوز 4-صفر على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأخطأ كونور كودي قائد ولفرهامبتون، والذي بدأ مسيرته في أكاديمية ليفربول، في التعامل مع كرة عرضية لتصل إلى صلاح ويسجل الهدف الأول بتسديدة قوية من مدى قريب في الدقيقة 24.
واعتقد كودي أنه حصل على ركلة جزاء قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد لأن ساديو ماني لم يتسبب في سقوط مدافع ولفرهامبتون.
وأضاف جورجينيو فينالدم الهدف الثاني بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 59 ثم جعل جويل ماتيب النتيجة 3-صفر بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية متقنة من صلاح.
وسجل نلسون سيميدو لاعب ولفرهامبتون الهدف الرابع بطريق الخطأ في مرماه أمام حوالي ألفي متفرج في ملعب أنفيلد.
وعاد ليفربول إلى المركز الثاني في الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير المتصدر الذي فاز 2-صفر على أرسنال في قمة شمال لندن اليوم أيضا.
ويأتي ولفرهامبتون في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.
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