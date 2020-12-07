ميلان يهزم سامبدوريا بصعوبة ويحافظ على العلامة الكاملة

كافح ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وفاز بصعوبة 2-1 خارج أرضه أمام سامبدوريا ليحافظ على سجله الخالي من الهزيمة هذا الموسم ويحتفظ بالقمة بفارق خمس نقاط.

ومع نهاية شوط أول متواضع، كسر ميلان أخيرا صمود سامبدوريا عن طريق ركلة جزاء نفذها فرانك كيسي بعد لمسة يد في الدقيقة 45. وأضاف البديل سامو كاستييخو الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 77 من مدى قريب وبدا أن ميلان سيخرج بانتصار مريح. لكن ألبين إكدال قلص الفارق لسامبدوريا بعد خمس دقائق ليتسبب في نهاية متوترة للمباراة. وأصبح رصيد ميلان، الذي افتقد الهداف المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة، 26 نقطة من عشر مباريات ويليه إنتر ميلان برصيد 21 نقطة ثم نابولي ويوفنتوس حامل اللقب ولكل منهما 20 نقطة. ويأتي سامبدوريا في المركز 12 برصيد 11 نقطة.

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