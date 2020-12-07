متلازمة هافانا.. أمريكا تكتشف سبب المرض الغامض الذي أصاب دبلوماسييها

توصل تقرير للحكومة الأمريكية إلى أن المرض الغامض الذي عانى منه الدبلوماسيون الأمريكيون في كوبا كان على الأرجح بسبب إشعاع الموجات الدقيقة "الميكروويف" الموجه.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن تقرير الأكاديميات الوطنية للعلوم لا يلقي باللوم على موجات الطاقة الموجهة، لكنها قالت إن البحث في تأثيرات طاقة الترددات الراديوية النبضية أجراه الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 50 عاما.

أثرت الإصابة لأول مرة على الأشخاص في السفارة الأمريكية في هافانا بين عامي 2016 - 2017.

اشتكى الموظفون وبعض أقاربهم من أعراض تتراوح بين الدوار وفقدان التوازن وفقدان السمع والقلق وما وصفوه بأنه "ضباب معرفي"، أصبحت تعرف باسم "متلازمة هافانا".

اتهمت الولايات المتحدة كوبا بتنفيذ "هجمات صوتية"، وهو ما نفته بشدة، وأدى الحادث إلى زيادة التوتر بين البلدين.

وجدت دراسة أكاديمية أمريكية عام 2019 وجود "تشوهات دماغية" لدى الدبلوماسيين الذين أصيبوا بالمرض، لكن كوبا رفضت التقرير.

كما قللت كندا عدد موظفي سفارتها في كوبا بعد أن أبلغ 14 من مواطنيها على الأقل عن أعراض مشابهة.

وأجرى الدراسة الأخيرة فريق من الخبراء الطبيين والعلميين فحصوا أعراض نحو 40 موظفًا حكوميًا. وقال التقرير إن الكثير منهم عانوا من آثار طويلة الأمد ومنهكة.

وجاء في التقرير أن "اللجنة شعرت أن العديد من العلامات والأعراض والملاحظات المميزة والحادة التي أبلغ عنها موظفو (الحكومة) تتفق مع تأثيرات طاقة التردد الراديوي النبضي الموجّه. الدراسات المنشورة في الأدبيات المفتوحة منذ أكثر من نصف قرن وعلى مدى العقود اللاحقة من قبل مصادر غربية وسوفيتية توفر دعمًا ظاهريًا لهذه الآلية المحتملة".

وأشار إلى وجود "بحث هام في روسيا / اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية حول تأثيرات التعرض النبضي، بدلًا من التعرض المستمر للموجات (الترددات الراديوية)"، وقالت إن العسكريين في "الدول الشيوعية الأوراسية" تعرضوا للإشعاع غير الحراري.

لم تكن كوبا هي الوظيفة الوحيدة التي أبلغ فيها دبلوماسيون أمريكيون عن أعراض غير عادية.

في عام 2018، أقالت الولايات المتحدة العديد من المسؤولين من الصين بعد أن أبلغ الموظفون العاملون في مدينة جوانجتشو الجنوبية عن "إحساس دقيق وغامض، ولكن غير طبيعي ، من الصوت والضغط". تم تشخيص أحد المسؤولين الأمريكيين بأنه مصاب بصدمة دماغية خفيفة.