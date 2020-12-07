القبض على مسلح تسلل داخل جامعة أمريكية

أعلنت إدارة جامعة كينساو في جورجيا بالولايات المتحدة بأنه تم القبض على الدخيل المسلح الذي اقتحم حرم الجامعة اليوم، وتستأنف الجامعة العملية التعليمية بشكل طبيعي دون تأذي اي شخص جراء تسلل المشتبه به

وبحسب تقارير إعلامية امريكية، فقد وصف المشتبه به بأنه رجل يرتدي قبعة دائرية.

وفي وقت سابق، نبهت إدارة الطوارئ بالجامعة الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي من وجود "دخيل مسلح" استطاع التسلل الى داخل الحرم الجامعي ، وحثت الطلاب على الاحتماء في مكان آمن.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت إدارة الطوارئ بجامعة ولاية كينيساو، في جورجيا، بأنه تم الإبلاغ عن وجود مشتبه به مسلح في حرم ماريتا الجامعي، وحثت الطلاب على الاحتماء في مكان آمن "حتى إشعار آخر" أو السيطرة على الوضع الأمني داخل الجامعة.

وطالبت ادارة الجامعة مكتب إدارة الطوارئ بالجامعة الطلاب بإطفاء الأنورا ووقف الهواتف المحمولة إذا أمكن.

ووفقًا للبيان، شوهد المشتبه به لآخر مرة داخل أحد المباني في الحرم الجامعي