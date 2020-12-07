سياسي سعودي: قرار ترامب بفتح السفارة الأمريكية في القدس شكّل هزة لأحد ثوابت المجتمع الدولي

أكد المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح السفارة الأمريكية في القدس شكل هزة لما كان يعتبر لعقود من الزمن أحد الثوابت بالنسبة للمجتمع الدولي.

وقال آل عاتي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : لكنه و رغم مرور أكثر من عام على ذلك فإنه لم يفتح شهية الدول للحذو حذوه بل ان الاكثرية أحجمت عن نقل بعثاتها إلى القدس واكتفت بفتح مكاتب تجارية لتمسك العصا من المنتصف بل ان دولة مثل هندوراس تراجعت عن نقل سفارتها وأعادتها لتل ابيب وتمسك الاتحاد الاوروبي بموقفه ومنع هنجاريا من نقل سفارتها.

وذكر المحلل السياسي السعودي قائلا : ذكريى نقل السفارة الأمريكية للقدس تمر وقد زادت قافلة الدول العربية التي طبعت مع اسرائيل بتوقيع السودان والامارات والبحرين اقامة علاقات كاملة مع اسرائيل لتقول ان المشهد السياسي في المنطقة يتغير بسرعة خلف شهية السلام وطي صفحة الحرب والقتال والنزاع والانفتاح على التعاون لاقتصادي والتجاري والعلمي.

وتحل اليوم الذكري الثالثة لاعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل حيث تم ذلك في السادس من ديسمبر من العام 2017.