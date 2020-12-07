سياسي فلسطيني: اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إسرائيل لا قيمة له وأدعو بايدن للتراجع عنه

أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني المستشار زيد الأيوبي، أن اعتراف الرئيس ترامب بأن القدس عاصمة لكيان الاحتلال هو تحول خطير في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تعودنا من الإدارات الأمريكية المتعاقبة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين ووضعية القدس في القانون الدولي باعتبارها مدينة محتلة وكل إجراءات الاحتلال لتهويدها لن تكسب إسرائيل أي حق فيها.
وقال "الأيوبي"، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، "لكن رغم أن الاعتراف بأن القدس عاصمة كيان الاحتلال الإسرائيلي صدر من أكبر وأقوى دولة في أنحاء المعمورة إلا أن الرفض الدولي والعربي والإسلامي العارم لهذا الموقف؛ جعل من هذا الاعتراف مجرد موقف أمريكي منحاز ولا قيمة ولا أثر له خصوصا في ظل صمود الفلسطينيين والمقدسيين تحديدا الذين رفضوا إعلان ترامب واعتبروه بمثابة الاعتداء على حقوقهم التاريخية.
وأتم تصريحاته قائلا "وفي ذات السياق فإنني أطالب إدارة الرئيس المنتخب بايدن القادمة بأن تتراجع عن قرار ترامب بخصوص القدس وأن تحترم قرارات الشرعية الدولية لان القدس هي مفتاح السلام وعنوان السكينة والاستقرار في المنطقة".
وتحل اليوم الذكرى الثالثة لاعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل حيث تم ذلك في السادس من ديسمبر من العام 2017
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