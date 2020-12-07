الأردن : السماح باستقبال مسافري نقل الترانزيت

دوت الخليج :- وافق رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على السماح بعودة استقبال مسافري نقل الترانزيت، مؤجلاً في الوقت ذاته رفع القيود بشكل تدريجي عن الرحلات الجوية في المطارات الأردنية.

وقرر الخصاونة في كتاب موجه لوزير الداخلية تأجيل زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول عبر مركز حدود المدورة وجسر الملك حسين لما بعد 15/12/2020.

ووفق الكتاب وافق الخصاونة على الاجراءات المتعلقة بالنقل التبادلي للبضائع التي مقصدها الأراضي الأردنية في المراكز الحدودية البرية. أما فيما يتعلق بتوصيات لجنة تنظيم المعابر والحدود حول الغاء النقل التبادلي والعودة إلى ما كان عليه الوضع سابقا، فقد قرر الخصاونة ابقاء الوضع كما هو عليه حالياً في مركز حدود جابر.

ووافق الخصاونة على فتح معبر الدرة أمام حركة الشاحنات عبر الأراضي الأردنية ترانزيت من وإلى نويبع من خلال ميناء البواخر ركاب/ شركة الجسر العربي وبترتيبات ترانزيت صارمة.

ورفض الخصاونة الغاء الحجر المؤسسي للمخلصين العاملين في مركز حدود جابر. وقرر تأجيل اعادة النظر باعتماد المنصة البرية والجوية visit jordan حتى نهاية العام الحالي، موافقاً على اعادة النظر في أجور الفحص الطبي في المطارات والمعابر الحدودية البرية.