الكشف عن معلومات جديدة حول اغتيال أكبر علماء إيران

كشف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، عن تفاصيل جديدة حول حادث اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في إيران.
وقال المسئول الإيراني إن فخري زاده تم اغتياله بواسطة سلاح تم الحكم فيه عن بعد، عبر الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أنه: "الاغتيال تم عبر معدات إلكترونية متطورة يتم التحكم فيها عبر قمر صناعي".
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن فخري زاده اُغتيل عبر سلاح تم تثبيته على سيارة على مسافة 150 مترا، وتم التحكم فيه عن بعد.
ومن جانبها، أكدت السلطات الإيرانية هذه التصريحات، عبر تأكيدها على عدم وجود أي أشخاص في موقع الحادث بخلاف فخري زادة وحراسه.
واتهمت إيران، كلا من الموساد الإسرائيلي، والمعارضة الإيرانية في الخارج بالضلوع في حادث اغتيال الرجل الأهم في برنامج إيران النووي، والذي تسبب اغتياله في إعلان إسرائيل التأهب تحسبا لرد إيران على هذا الحادث.
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