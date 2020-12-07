تفاصيل تهديد بقنبلة على متن طائرة بمطار جون كينيدي الأمريكي

أكدت هيئة الموانئ الأمريكية، اليوم الإثنين، هبوط طائرة قادمة من روسيا بسلام في مطار جون كينيدي الأمريكي، عقب تلقي تهديدات بوجود قنبلة على متن الطائرة.

ووفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، هبطت الطائرة في المطار تمام الساعة 3:45 مساءا بتوقيت واشنطن، عقب تهديد بوجود قنبلة على متن الطائرة.

وقال المتحدث باسم الهيئة إن السلطات الأمريكية تجري فحصا كاملا للطائرة، للوقوف على حقيقة الأمر.

وكتب الحساب الرسمي لمطار جون كينيدي الأمريكي على تويتر: "نظرا لوقوع حادث في المطار، وهو سبب تواجد ملحوظ لقوات الطوارئ في المطار، لذلك ننوه أن خدمات المطار مفتوحة بالكامل، ولا تأخير في أي رحلات".

ونفذت السلطات الأمريكية عملية إجلاء للركاب بنجاح دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو طاقم الطائرة.