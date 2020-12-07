كشفت فضائية "ان بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الإثنين، عن ورود بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة أمريكية.
وقالت الفضائية إن الطائرة قد حطت بسلام في مطار جون كينيدي الأمريكي، عقب الإبلاغ عن وجود قنبلة على متنها، وإغلاق أحد إدراج المطار لحين الانتهاء من التحقيق.
وذكرت الفضائية الأمريكية إن التهديد بوجود قنبلة على متن الطائرة، هو السبب في هبوطها إضطراريا في المطار.
ولم تكشف السلطات الأمريكية عن مزيد من التفاصيل حول الحادث حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طائرة تهبط في مطار جون كينيدي الأمريكي عقب تهديد بوجود قنبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.