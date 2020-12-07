طائرة تهبط في مطار جون كينيدي الأمريكي عقب تهديد بوجود قنبلة

كشفت فضائية "ان بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الإثنين، عن ورود بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة أمريكية.

وقالت الفضائية إن الطائرة قد حطت بسلام في مطار جون كينيدي الأمريكي، عقب الإبلاغ عن وجود قنبلة على متنها، وإغلاق أحد إدراج المطار لحين الانتهاء من التحقيق.

وذكرت الفضائية الأمريكية إن التهديد بوجود قنبلة على متن الطائرة، هو السبب في هبوطها إضطراريا في المطار.

ولم تكشف السلطات الأمريكية عن مزيد من التفاصيل حول الحادث حتى الآن.