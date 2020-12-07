بايدن يرشح مدعي عام كاليفورنيا لمنصب وزارة الصحة

كشفت مصادر عن عزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ترشيح المدعي العام لولاية كاليفورنيا الامريكية، خافيير بيسير، لتولي وزارة الصحة في التشكيل الوزاري الجديد لبايدن.
وقالت المصادر إلى شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية إن بيسيرا، البالغ من العمر 62 عاما، هو المرشح الأقرب لتولي منصب وزارة الصحة في وزارة بايدن.
وذكرت الوكالة الأمريكية أنه في حالة تأكيد هذا الترشيح، سيكون بيسيرا هو أول لاتيني يتولى هذا المنصب، وسط محاولات من بايدن لاختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الهامة في إدارته.
انتخب بيسيرا في عام 2016، ليتولى منصب المدعة العام في كاليفورنيا، خلفا لنائبة الرئيس كامالا هاريس، التي انتخبت آنذاك في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ويحاول الرئيس الأمريكي المنتخب، اختيار فريق يتمتع بخبرة كبيرة في الصحة العامة، والقانون، ومهارة إدارة الأزمات، وذلك للتعامل مع جائحة فيروس كورونا فور توليه المنصب.
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