 بايدن يرشح بيسيرا المحامي من أصول لاتينية وزيرا للصحة

وسيقود بيسيرا عضو الكونغرس السابق وزارة الصحة في الوقت الذي تكافح فيه للتصدي لعودة ظهور فيروس كورونا بما في ذلك الإصابات القياسية وعدد يومي من الوفيات تجاوز ألفين في الأيام الأخيرة وتستعد لبذل جهد كبير لتطعيم الأميركيين ضد الفيروس.

ويشير إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 281 ألف أميركي توفوا بسبب مرض كوفيد-19 .

وكان بيسيرا اللاتيني البالغ من العمر 62 عاما يُعتبر أيضا مرشحا لشغل وظائف أخرى منها وزير العدل وقد جاء اختياره مع تكثيف الضغط على بايدن لتحقيق قدر أكبر من التنوع في تعييناته الوزارية بما في ذلك شكاوى من المجموعات اللاتينية بالكونغرس من عدم وجود لاتينيين.