تصادم بين سفينتي بميناء الملك عبد العزيز السعودي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، عن وقوع حادث تصادم بين سفينتي إحداهما سعودية، والأخرى تنزانية.

وقالت الهيئة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية: "إن الحادث وقع في مدخل ميناء الملك عبد العزيز التجاري بالدمام مساء أمس الأحد".

وأضافت الهيئة في بيانها أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تتأثر العمليات التشغيلية بالميناء.

وذكرت أن السفينة التنزانية تعمل في نقل البضائع، كما أن السفينة السعودية تعمل لصالح شركة البحري.

وشددت الهيئة، على أنه فور وقوع الحادثة باشرت إجراءاتها المعتمدة في مثل هذه الحالات، كما بدأت لجنة التحقيق عملها.