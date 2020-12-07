بلا وفيات.. الصين تسجل 15 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.
وقالت اللجنة في بيانها، إن 12 إصابة من هؤلاء قادمة من الخارج، وثلاث حالات محلية من منطقة منغوليا، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بدون أعراض، كما لم تسجل أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك يكون إجمالي الإصابات بالفيروس في الصين، 86634 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
ومن ناحية أخرى، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن النتائج الإيجابية من تجارب لقاح فيروس كورونا تعني أن العالم "يمكن أن يبدأ في الحلم بنهاية الوباء"، مطالبا الدول الغنية والقوية بألا تدهس الفقراء والمهمشين "في التدافع على اللقاحات".
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