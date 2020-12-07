بايدن يختار رئيسا جديدا لإدارة مراكز السيطرة على الأمراض

كشفت مصادر، اليوم الإثنين، عن اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكية، روشيل والينسكي، لإدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقالت المصادر وفق ما نقلته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إن والينسكي، سيتم تكليفه بإعادة بناء مراكز السيطرة على الامراض من جديد، عقب تهميشها من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وسط جائحة كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يحل والينسكي، محل روبرت ريدفيلد، الذي تولى المنصب في مارس 2018، وسيكون مهمته الرئيسية مساعدة بايدن في السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ولأول مرة، أوصى مركز السيطرة على الامراض الأمريكي، المواطنين بارتداء الكمامات فور مغادرة المنزل، وذلك مع التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وكان بايدن، أكد على عزمه فرض ارتداء الكمامة في البلاد، فور توليه المنصب، وذلك للمحاولة في وقف التفشي الكبير للفيروس في البلاد.