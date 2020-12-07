كيفية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية 1442 للمقيمين في السعودية

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية، اكثر ما يشغل بال المغتربين في المملكة العربية السعودية هو الحصول على تأشيرة زيارة عائلية، وقد أتاحت السلطات السعودية الاستعلام عن الزيارة العائلية إلكترونيا من خلال موقع ابشر، تيسيرا من المملكة العربية السعودية على المقيمين لديها وتوفير الوقت والجهد.

شروط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية:

وقد حددت السلطات السعودية عددا من الشروط من اجل طلب زيارة عائلية وهي كالاتي :

الدخول على منصة ابشر

تقوم بتعبئة النموذج الإلكتروني الخاص بتأشيرة الزيارة العائلية

طباعة النموذج وختمه بختم وزارة الخارجية والتصديق عليه من مكتب الغرفة التجارية

أدخال البيانات باللغة العربية والتأكد من البيانات مطابقة للبيانات الموجودة في جواز السفر

أن يكون الشخص المطلوب زيارته من أقارب الدرجة الأولى

دفع الرسوم المطلوبة ويتم تحديدها حسب مدة الزيارة

ألا يقل السن 18 عاما

يجب اخذ موافقة صاحب العمل

رسوم الزيارة العائلية :

وقد حددت المملكة العربية السعودية أسعار الزيارة العائلية وتعتمد على مدة الزيارة وهي كالاتي:

تكلفة طلب تأشيرة دخول وخروج لمدة شهرين 300 ريال سعودي

تكلفة طلب تأشيرة لمدة ثلاثة اشهر 500 ريال سعودي

تكلفة طلب تأشيرة لمدة ستة اشهر تبلغ 600 ريال سعودي

في حالة مد التأشيرة يتم فرض رسوم 200 ريال عن كل شهر زيادة عن المدة المحددة بالتأشيرة

وفي حالة الرغبة في أداء مناسك الحج والعمرة يتم التقدم بطلب ودفع مبلغ 300 ريال

الدخول على منصة ابشر الإلكتروني

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية

الضغط على خدمة الجوازات

الضغط على استخراج زيارة عائلية أو تمديد زيارة

الضغط على المدة التي تريدها سواء زيارة او تمديد

كيفية الاستعلام عن استخراج زيارة عائلية من موقع ابشر :