كيفية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية 1442 للمقيمين في السعودية

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية، اكثر ما يشغل بال المغتربين في المملكة العربية السعودية هو الحصول على تأشيرة زيارة عائلية، وقد أتاحت السلطات السعودية الاستعلام عن الزيارة العائلية إلكترونيا من خلال موقع ابشر، تيسيرا من المملكة العربية السعودية على المقيمين لديها وتوفير الوقت والجهد.شروط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية:
وقد حددت السلطات السعودية عددا من الشروط من اجل طلب زيارة عائلية وهي كالاتي :
- الدخول على منصة ابشر
- تقوم بتعبئة النموذج الإلكتروني الخاص بتأشيرة الزيارة العائلية
- طباعة النموذج وختمه بختم وزارة الخارجية والتصديق عليه من مكتب الغرفة التجارية
- أدخال البيانات باللغة العربية والتأكد من البيانات مطابقة للبيانات الموجودة في جواز السفر
- أن يكون الشخص المطلوب زيارته من أقارب الدرجة الأولى
- دفع الرسوم المطلوبة ويتم تحديدها حسب مدة الزيارة
- ألا يقل السن 18 عاما
- يجب اخذ موافقة صاحب العمل
وقد حددت المملكة العربية السعودية أسعار الزيارة العائلية وتعتمد على مدة الزيارة وهي كالاتي:
- تكلفة طلب تأشيرة دخول وخروج لمدة شهرين 300 ريال سعودي
- تكلفة طلب تأشيرة لمدة ثلاثة اشهر 500 ريال سعودي
- تكلفة طلب تأشيرة لمدة ستة اشهر تبلغ 600 ريال سعودي
- في حالة مد التأشيرة يتم فرض رسوم 200 ريال عن كل شهر زيادة عن المدة المحددة بالتأشيرة
- وفي حالة الرغبة في أداء مناسك الحج والعمرة يتم التقدم بطلب ودفع مبلغ 300 ريال
- الدخول على منصة ابشر الإلكتروني
- الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية
- الضغط على خدمة الجوازات
- الضغط على استخراج زيارة عائلية أو تمديد زيارة
- الضغط على المدة التي تريدها سواء زيارة او تمديد
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