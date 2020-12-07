إندونيسيا تتسلم أول دفعة من لقاح صينى مضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - وقال بحسب "روسيا اليوم" : "تلقينا 1.2 مليون جرعة من لقاح شركة سينوفاك بيوتيك الصينية، الذى يخضع للتجارب فى إندونيسيا منذ أغسطس الماضى".
وأضاف: "تتوقع الحكومة استلام 1.8 مليون جرعة أخرى أوائل يناير المقبل".
وتابع: "من المنتظر أن تتسلم إندونيسيا أيضا فى الشهر الجارى مواد خام لإنتاج 15 مليون جرعة، ومواد لإنتاج 30 مليون جرعة أخرى الشهر المقبل".
وأوضح ويدودو أن اللقاح لا يزال يخضع لتقييم وكالة الغذاء والدواء الإندونيسية فى الوقت الذى تستعد فيه حكومته لتوزيعه فى أنحاء البلاد، التى يصل عدد سكانها إلى 270 مليون نسمة.
وأعلنت إندونيسيا عن تسجيل 575.796 حالة إصابة بكورونا، بالإضافة إلى 17.740 حالة وفاة بالفيروس.
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