أعلنت هيئة الأركان العليا في بيلاروسيا أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تحافظ على مستوى عال لعملها الاستخباري وطلعات طيرانها الحربي قرب حدود بيلاروسيا.
وقال رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان البيلاروسية روسلان كوسيجين - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء أمس الأحد - إن معدل كثافة طلعات طيران الحلف بما فيه الطائرات الاستراتيجية يقترب من 25 طلعة في الأسبوع، مما يسمح لدول الناتو بخوض عمليات استطلاع مكثف ضد بيلاروسيا.
وأضاف أن تحليل خطط العمليات التي جرت في إطار تدريبات "حماة أوروبا - 2020" التي أجراها الناتو هذا العام، وترتيب إجراء هذه العمليات، يدل على أن الدول الأعضاء في الناتو تدربت على العمل ضد الدولة الاتحادية (اتحاد روسيا وبيلاروسيا).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيلاروسيا: الناتو يحافظ على عمله الاستخباري وطلعات طيرانه الحربي قرب حدودنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.