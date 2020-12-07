تشارك في معرض جيتكس.. تعرف على إنجازات السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا " في النسخة الأربعين من معرض جيتكس، إحدى المناسبات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، الذي يقام بمدينة دبي خلال الفترة 6 - 10 ديسمبر، في مسعى لإبراز جهود وإنجازات المملكة في الارتقاء إلى ريادة الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتعد هذه المشاركة الأولى لـ "سدايا" كجهة عارضة في الحدث الدولي حيث تستعرض أبرز منجزاتها للجمهور من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى المنصات المتقدمة المصممة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية، وتلبية المتطلبات الاجتماعية.
ومن المقرر أن تستعرض "سدايا" الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومنظومة " توكلنا " ومنصة "بروق"، بالإضافة إلى فعالية أرتاثون الذكاء الاصطناعي للفن، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وغيرها من المنتجات والمنصات الوطنية التي دشنتها الهيئة خلال الفترة الماضية.
وتُعنى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بتطوير تقنيات البيانات والذكـاء الاصطناعي وتشجيعها وتنظيمها في المملكة، وذلك ضمن مساعي القيادة الرشيدة لإطلاق القيمة الكاملة للبيانات لما تمثله من ثروة وطنية لتحقيق طموحات رؤية المملكة 2030، من خلال تحديد التوجه الإستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي والإشراف على تحقيقه عبر حوكمة البيانات، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي.
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