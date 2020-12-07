موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.
وأشارت بيانات المركز - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء أمس الأحد - إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 9425 شخصا.
وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بواقع أكثر من 647 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء، وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 490 ألف شخص.
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