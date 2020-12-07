وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ينظرون اليوم فرض عقوبات على تركيا

جدة - نرمين السيد - ينظر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على تركيا بسبب النزاع على الغاز فى البحر المتوسط ​​قبل أن يقرر زعماء الاتحاد تنفيذها، وفقا لـ"سكاى نيوز عربية".





وتعقد قمة، الخميس، المقبل، لزعماء الاتحاد الأوروبى الذين طلبوا من تركيا فى أكتوبر الماضى التوقف عن التنقيب فى المياه المتنازع عليها فى شرق البحر المتوسط ​​أو مواجهة العواقب.

وأدى تحرك تركيا فى أواخر نوفمبر بإعادة سفينة استكشاف إلى موانئها فى تهدئة التوتر، لكن مسؤولين ودبلوماسيين فى الاتحاد الأوروبى، قالوا إن القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد فى تركيا شددت مواقف الاتحاد الأوروبى.

ويقول الاتحاد الأوروبى، إن سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل فى المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، وهو ما تصفه اليونان بأنها تجعل المحادثات الرسمية مع تركيا بشأن مطالب السيادة البحرية مستحيلة.

ودعا رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل، الذى يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا، الأسبوع الماضى، إلى التوقف عن ممارسة لعبة "القط والفأر" من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك.