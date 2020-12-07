جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "إن بى سى نيويورك" أن الطائرة هبطت فى المطار الساعة 3:45 مساء، بعد ورود تقارير عن تهديد بوجود قنبلة على متنها.
وكتبت إدارة المطار على تويتر: "نظرا لوقوع حادث مستمر، يمكن ملاحظة أطقم الطوارئ فى المطار، ليكن فى علمكم أن المطار ما زال مفتوحا بالكامل، والرحلات تعمل دون تأخير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرطة نيويورك تشتبه بوجود قنبلة على متن طائرة فى مطار كينيدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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