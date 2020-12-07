شرطة نيويورك تشتبه بوجود قنبلة على متن طائرة فى مطار كينيدى

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "إن بى سى نيويورك" أن الطائرة هبطت فى المطار الساعة 3:45 مساء، بعد ورود تقارير عن تهديد بوجود قنبلة على متنها.

وكتبت إدارة المطار على تويتر: "نظرا لوقوع حادث مستمر، يمكن ملاحظة أطقم الطوارئ فى المطار، ليكن فى علمكم أن المطار ما زال مفتوحا بالكامل، والرحلات تعمل دون تأخير".