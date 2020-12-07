أمريكى لاتينى وزيرا للصحة فى إدارة بايدن المرتقبة

جدة - نرمين السيد - ويقود بيسيرا عضو الكونجرس السابق وزارة الصحة فى الوقت الذى تكافح فيه للتصدى لجائحة فيروس كورونا، بما فى ذلك الإصابات القياسية وعدد يومى من الوفيات تجاوز ألفين فى الأيام الأخيرة وتستعد لبذل جهد كبير لتطعيم الأمريكيين ضد الفيروس.

وكان "بيسيرا" اللاتينى البالغ من العمر 62 عاما، مرشحا لشغل وظائف أخرى منها وزير العدل، وجاء اختياره مع تكثيف الضغط على بايدن لتحقيق قدر أكبر من التنوع فى تعييناته الوزارية.