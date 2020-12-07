ذكرت مصادر، اليوم الإثنين، أن وزير العدل الأمريكي ويليام بار، يعتزم تقدي استقالته قبل مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب منصبه في يناير المقبل.
وقالت المصادر إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن بار قد يسلم إستقالته إلى إدارة ترامب قبل نهاية العام الحالي 2020.
وعلى الرغم من الدعم المستمر لبار إلى ترامب طوال الفترة الماضية، إلا أن تصريحاته الأخيرة حول عدم وجود تزوير في الانتخابات الأمريكية، كانت القشة التي قسمت العلاقة بين بار وترامب.
وصرح بار إلى وكالة أسوشيتد برس الأمريكية الأسبوع الماضي: "لم ترصد وزارة العدل أي عمليات تزوير واسعة النطاق يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية".
وقال ترامب ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول ثقته في بار، ليجيب: "اسالني عن هذا الأمر بعد عدة أسابيع من الآن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسئول أمريكي جديد يقترب من الاستقالة قبل نهاية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.