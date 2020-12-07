مسئول أمريكي جديد يقترب من الاستقالة قبل نهاية العام

ذكرت مصادر، اليوم الإثنين، أن وزير العدل الأمريكي ويليام بار، يعتزم تقدي استقالته قبل مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب منصبه في يناير المقبل.

وقالت المصادر إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن بار قد يسلم إستقالته إلى إدارة ترامب قبل نهاية العام الحالي 2020.

وعلى الرغم من الدعم المستمر لبار إلى ترامب طوال الفترة الماضية، إلا أن تصريحاته الأخيرة حول عدم وجود تزوير في الانتخابات الأمريكية، كانت القشة التي قسمت العلاقة بين بار وترامب.

وصرح بار إلى وكالة أسوشيتد برس الأمريكية الأسبوع الماضي: "لم ترصد وزارة العدل أي عمليات تزوير واسعة النطاق يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وقال ترامب ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول ثقته في بار، ليجيب: "اسالني عن هذا الأمر بعد عدة أسابيع من الآن".