"أوبو" تستعد لضربتها الكبرى.. هاتف بكاميرا "لم تصنع من قبل"

كشفت تقارير تقنية أن فريق التصميم في شركة "أوبو" يعمل على هاتف جديد يدعم كاميرا خلفية قابلة للفك والإزالة.
ووفق براءة اختراع خاصة بـ"أوبو"، فإن هاتفها سيمكّن المستخدمين، في سابقة أولى من نوعها، من فك الكاميرا، وهو ما سيمنحهم مزيدا من المرونة عند التقاط الصورة وخصوصا "السيلفي".
وحسبما ذكر موقع "تك رادار" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن الكاميرا الصغيرة مزوّدة ببطارية خاصة بها، وستدعم الاتصال بشبكة "الواي فاي" اللاسلكية و"الاتصال قريب المدى" أو "إن إف سي" و"البلوتوث".
كذلك تدمج الكاميرا منفذ "يو إس بي"، يتيح توصيلها مباشرة بالمنفذ الخاص للهاتف، الأمر الذي يتيح نقل الصور للجهاز، وعمل التعديلات التي يريدها المستخدم.
وستتيح "أوبو" في الهاتف الجديد خيارات ترقية للكاميرا في حال رغب المستخدم بالحصول على أخرى ذات جودة وقدرات أعلى من تلك المتوفرة بالجهاز.
وأظهرت براءة الاختراع وجود حساسين على الكاميرا بالإضافة إلى "فلاش"، وهو ما يشير إلى قدرتها على التقاط الصور في المناطق ذات الإضاءة المنخفضة.
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